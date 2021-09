Jazz in Catstown: Improviseren tussen de biertjes

HELMOND - Een jazzoptreden is niet compleet zonder een improvisatie. Tot plezier van een groepje terrasgasten bij Il Borgo verstaat de Sail Jazzband die kunst, zondag tijdens Jazz in Catstown. Een vrouwelijke toeschouwster wordt getrakteerd op een jazzy uitvoering van Lang zal ze leven .

,,Een échte jazzmuzikant improviseert gewoon’’, grinnikt banjospeler Heins Sijmons. Al snel blijkt het verjaardagsliedje een ode te zijn geweest aan nóg een toeschouwer. ,,Het is ook mijn verjaardag’’, laat Anke Nijenhuis direct na de muzikale intermezzo het zestal weten. ,,Ik word vandaag 25.’’

Een gezellig babbeltje tussen muzikanten en toehoorder komt los. Nijenhuis bedankt de bandleden voor hun optreden en brengt een handjevol blokfluitlessen (‘jaren geleden’) in herinnering. Contact tussen publiek en muzikant: helemaal in de geest van Jazz in Catstown. Het muziekfestijn werd in 2014 voor het laatst gehouden, maar beleeft nu dus een comeback.

Van terras naar terras

Interactie is belangrijker dan ooit. Waar muzikanten in het verleden op een podium stonden, trekken vijf bands het hele weekend door het centrum van terras naar terras. ,,Sta je op een podium, dan komen de toeschouwers op jou af. Nu is het andersom en gaat de muzikant naar het publiek’’, weet vrijwilligster Ellie Obbens. Zij begeleidt het achtkoppige Jazz O’Leans op hun muzikale rondreis door hartje Helmond.

,,Wij zijn van nature een podiumorkest’’, volgens vocalist Berry Rijnen. Met zogeheten street parades is de band uit Etten-Leur overigens wel vertrouwd geraakt. Ook is de helft van het gezelschap als muzikant in The Old Limetree Jazzparados eerder op Jazz in Catstown geweest. Rijnen: ,,En het valt op dat het centrum zo gezellig is met al die terrasjes.’’

Quote Je moet echt contact met de mensen maken, dan proef je wat ze leuk vinden om te horen banjospeler Heins Sijmons

Een geknipte omgeving dus voor rondzwervingen met trompet, trombone of banjo. Zo nu en dan lopen de muzikanten door desolate stukjes centrum, zoals over de Watermolenwal. Maar op de terrassen van het Havenplein is voetjes van de vloer het devies, wanneer The Juggets er aanleggen. Een slordige honderd meter verderop in de Veestraat vrolijkt de Sail Jazzband terrasgasten van Lunch & Co op met luchtige blaasmuziek. En ook wat winkelende voorbijgangers blijven staan kijken. Sijmons: ,,Je moet echt contact met de mensen maken. Dan proef je wat ze leuk vinden om te horen.’’

Quote Een goudgele rakker op een terras, daar doen jazzmannen het voor organisator Ralph de Kort

Klonteren te veel mensen op straat samen om muziek te luisteren, dan grijpt de begeleider in en loopt de band weer verder, verzekert organisator Ralph de Kort. ,,Maar we hebben geen invloed op wat op de terrassen gebeurt. De band speelt ook vóór de terrassen, niet daarop.’’ De Kort is maar wat blij dat hij samen met zijn kompaan Harold van der Horst en de hulp van Netwerkclub 0492 Jazz in Catstown nieuw leven kon inblazen.

Fijne herinneringen

,,Het had nog echt een naam van vroeger. Toen kwamen hier duizenden mensen op af en daar hebben de muzikanten fijne herinneringen aan. Daardoor was het ook niet moeilijk om ensembles hierheen te krijgen. Jazz is maar een klein wereldje in Nederland. Je kent elkaar en valt voor elkaar in.’’

Bescheidenheid is een groot goed in de jazz. De Kort: ,,Een goudgele rakker op een terras, daar doen jazzmannen het voor.’’ En dat gerstenat is bijzonder verfrissend voor de keel na al dat blazen.