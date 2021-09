Jazz in Catstown wordt dit weekend nieuw leven ingeblazen: ‘Helmond zit hier op te wachten’

Komende zaterdag en zondag zal er weer overal jazzmuziek te horen zijn in en rond het centrum van Helmond. Vijf bands, die van terras naar terras trekken, spelen zo voor honderden, misschien wel duizenden bezoekers. Het is de enige vorm waarin het festival Jazz in Catstown dit jaar een rentree kan maken in de stad. Organisator Ralph de Kort is desalniettemin tevreden: ,,Het wordt lekker weer, we helpen de horeca een handje en bands kunnen weer doen waar ze blij van worden.”