Je eigen knuffel maken bij Brouwhuisse moeder en dochter valt in de smaak bij jeugd

HELMOND - Brouwhuis heeft sinds kort een gloednieuwe teddywinkel met workshop, gerund door moeder en dochter. Wat begon als afleiding voor hevige gezondheidsproblemen is nu een plek van geborgenheid voor met name jonge mensen.

Een ventje van een jaar of vijf glundert bij het zien van de kleurrijke knuffels in de schappen van Make-Your-Teddy van oor tot oor en drukt enthousiast zijn handjes en neus tegen het venster. Een perfect voorbeeld van hoe het er sinds de opening vorige week aan toe gaat. ,,Ik heb al heel vaak de ruiten moeten wassen’’, grinnikt Patricia Smits.

Samen met haar dochter Ashley de Rooij (17) runt Smits de nieuwe aanwinst in winkelcentrum Brouwhorst. Het ene kushandje volgt op de andere begroeting. Make-Your-Teddy heeft kortom nu al de harten veroverd van de allerkleinste bezoekers van het winkelcentrum in Brouwhuis.

Hevige epilepsieaanvallen

Net zoals teddies het hart stalen van Ashley. Zo’n twee jaar geleden volgde zij een workshop knuffels maken op een vakantiepark in Drenthe. Wat afleiding in een periode waarin ze last had van hevige epilepsieaanvallen. ,,Een heel moeilijke tijd. Ik moest door die aanvallen stoppen met mijn bijbaantje in de horeca en sloot me door angst thuis op.’’ De workshop tijdens het vakantietripje bleek echter een kantelpunt: het inspireerde haar om zélf iets met knuffels te gaan doen. Dat hoofdstuk begon in 2020 met een webshop, sinds kort is er een volwaardige winkel met cursusruimte. En die trekt nu al veel bekijks.

In sommige gevallen hebben de geestdriftig zwaaiende koters al een workshop knuffel maken gevolgd bij moeder en dochter. In totaal waren er tot nu toe een stuk of vijftig cursisten. Soms van heinde en verre. Ashley: ,,Er waren zelfs deelnemers uit Leeuwarden en Brugge.’’

Thuisbevallingen

De knuffelknutselaars vullen een door Teddy Mountain vooraf geproduceerde ‘lege knuffel’ met fiber. Zo wordt spreekwoordelijk geboorte gegeven aan het beertje. Het geven van een naam is een logische volgende stap, net als het invullen van een geboortecertificaat. Veel van deze teddies zien het levenslicht in de cursusruimte, maar er zijn ook thuisbevallingen. Met een in de winkel gekocht doe-het-zelf-pakket komen in de huiskamer de contouren van een pluche diertje voor de dag.

Als mentor zit Ashley op één lijn met haar veelal jonge cursisten. ,,Gewoon een kwestie van in het hoofd van een kind kruipen. Je taal aanpassen naar hun belevingswereld.’’ De kracht van de knuffel is dat hij in elke taal begrepen wordt, valt prominent te lezen op de website van Make-Your-Teddy. ,,Kinderen bouwen een vertrouwensband op met hun lievelingsknuffel. Die is zeker belangrijk wanneer pappa en mamma er niet zijn’’, benadrukt Ashleys stiefvader Wessel Jansen, die ook hand- en spandiensten verricht.

Ik kom hier straks werken

Geborgenheid dus, die Ashley - de meest ernstige epileptische klachten liggen achter haar - zelf ook voelt wanneer ze het knuffel maken voordoet. Geen kind rekent haar erop af wanneer een luttele seconde haar aandacht verzwakt. Die cursussen zijn intussen al een bekend fenomeen in winkelcentrum Brouwhorst. Jonge aanwas van personeel lijkt zich ook nu al aan te dienen. Ashley: ,,Gisteren kwam hier Oscar trots zijn zelfgemaakte blauwe beer laten zien. Hij is een ventje van een jaar of zes dat nu al over zijn carrière heeft nagedacht. Ik kom hier straks werken, zei-ie.’’