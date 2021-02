Jean-Pierre is maar wat blij dat zijn huis blijft staan: ‘Leuker kunde nergens zitten’

,,Niks is erger dan niet weten wat er gaat gebeuren. Die onzekerheid heeft impact hoor”, zegt Jean-Pierre Deijkers. Veel vragen zijn beantwoord. Het chagrijn dat er hier en daar ingeslopen is, verdwijnt nu ook hoopt Deijkers (45). ,,Het is heel begrijpelijk dat mensen geen zin meer hadden om iets aan hun huis of tuin te doen. Het wordt toch gesloopt, dachten we. Nu raken we weer gemotiveerd.”

‘Gezellig en betaalbaar’

Na jaren wachten weten de bewoners van de Helmondse Leonardusbuurt waar ze aan toe zijn. Het tuindorp blijft behouden en krijgt meer groen. Het gros van de huizen wordt toch niet gesloopt. Woningbouwvereniging Volksbelang gaat er zeker 350 van de 400 opknappen. Van binnen en buiten, zodat ze er weer jaren tegen kunnen.

De ene buurtbewoner had het helemaal niet erg gevonden als ‘die oude huizen plat gegooid worden’. De ander is er hartstikke blij mee dat er geen ‘sfeerloze nieuwbouw’ komt. Deijkers stond ‘te juichen’ toen hij hoorde dat het huis waar hij met zijn ouders woont niet tegen de vlakte gaat. ,,Veel beter dan nieuwbouw. Wij hebben altijd alles goed bijgehouden. Leuker kunde nergens zitten. Het is hier gezellig en het is betaalbaar...”

Quote Niks is erger dan niet weten wat er gaat gebeuren. Die onzeker­heid heeft impact hoor Jean-Pierre Deijkers, bewoner Leonardusbuurt Helmond

Volksbelang gaat de huizen tot 2030 in fases aanpakken. Werkzaamheden aan de buitenkant worden steeds in één stroom uitgevoerd. Binnen gaan de bouwvakkers na overleg met de huurders aan de slag. Ook bij woningen die al gerenoveerd zijn wordt met de bewoners bekeken of er een nieuwe badkamer of keuken moet komen.

Deijkers weet niet wanneer zijn huis aan de beurt is, maar dat vindt hij niet eens zo erg. ,,Ik vind het belangrijk dat we nu in ieder geval weten wat er gaat gebeuren, dat de wijk blijft bestaan en dat het huis gerenoveerd wordt.”

Volledig scherm Jean-Pierre Deijkers voor zijn huis in de Leonardusbuurt. Hij woont er al vanaf zijn geboorte. © René Manders/DCI Media

Leven op straat

Deijkers is 45 jaar geleden geboren in de Lucas Gasselstraat. Hij heeft nooit ergens anders gewoond. Als kind was hij altijd buiten met de andere jongens en meisje uit de buurt. Het leven speelde zich vooral af in de voortuin en op straat. Moeders gaven net zo makkelijk het vervelende buurjongetje als hun eigen zoon op zijn kop. Zo gaat het al lang niet meer. Maar volgens Deijkers is de Leonardusbuurt nog altijd een gezellige, warme, sociale wijk waar veel mensen elkaar kennen. ,,In een nieuwbouwwijk is dat toch heel anders. Die uitstraling hier met die oude huizen, dat krijg je nooit terug. En de sfeer binnen moet je zelf maken.”

Nee nieuwbouw, da’s niks voor hem. ,,Hadden we het maar achter de rug, des te langer kunnen we er van genieten.”

Volledig scherm Jean-Pierre Deijkers in de achtertuin van zijn huis in de Helmondse Leonardusbuurt. Rechts vader Frans. © René Manders/DCI Media