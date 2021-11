Jennifer probeert liefde te verspreiden met kunstzinnige harten onder de riem

Minister van Curaçao kijkt zijn ogen uit in Helmondse loods vol afgedankte gymtoestel­len

HELMOND - Al jaren lappen ze in Helmond afgedankte gymtoestellen op voor een tweede ronde in landen waar schoolkinderen er om zitten te springen. De Curaçaose minister van onderwijs en sport kijkt zijn ogen uit in de loods van Sports for Children.

17 november