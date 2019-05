Jermain de Rozario is Helmondse Maestro

Huiskamer de Ark in Helmond heropend

18 mei HELMOND - Een moderne, gezellige, fraaie ontmoetingsplek, een ‘huiskamer voor de wijk’. Dat is de Ark in Stiphout meer dan ooit geworden. Niet alleen voor Stiphout, natuurlijk ook voor ‘De Warande’. Het mag duidelijk zijn dat er een flinke klus verzet is om zover te komen. Nadat Savant zich twee jaar geleden genoodzaakt zag zich terug trekken, sprongen Kim van Uden en Henk Vermeulen uit Stiphout in dat gat.