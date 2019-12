Jeroen Tel uit Helmond pionier én legende van de gamemuziek

In de Amstelkerk in Amsterdam vond vorig jaar april een bijzonder concert plaats. Het 42-koppige Ricciotti Ensemble speelde daar een bewerking van de herkenningsmuziek van het computerspelletje Overlord. Die videogame van Nintendo stamt uit 1994 en is ook wel bekend als Supremacy. Spelers moeten in de ruimte alles kapotschieten wat hen in de weg staat om vier vijandige planeetstelsels in te nemen.



Toen het symfonische orkest de bijpassende muziek uitvoerde, klonk dat allesbehalve blieperig zoals muziek in videogames uit de jaren 90 klinkt. De vakkundige uitvoering deed in niets denken aan de blokkerige vormgeving van het spel, zoals dat op huidige ogen overkomt. Wat klonk, was een modern, klassiek muziekstuk.