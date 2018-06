Jetski-bestuurder voor de rechter in zaak Levi Thoonen (14) uit Helmond

Helmond oordeelt te snel met stopzetten uitkering Tielemans

6:00 HELMOND - Peter Tielemans heeft met succes het stopzetten van zijn uitkering aangevochten. De gemeente Helmond is door de rechter teruggefloten en moet de oud-wethouder, in ieder geval voorlopig, weer 3.673 euro per maand gaan betalen.