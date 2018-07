Jetskiër krijgt voorwaardelijke straf na dodelijk ongeluk Levi (14) uit Helmond

Giftige en mogelijk kankerver­wek­ken­de stof aangetrof­fen in recreatie­plas Berkendonk Helmond

13:28 HELMOND - In recreatieplas Berkendonk in Helmond is tijdens metingen door het waterschap de giftige en mogelijk kankerverwekkende stof PFOA aangetroffen. PFOA staat bekend als de gevaarlijkere voorloper van GenX. De stof werd gevonden bij vervolgonderzoek naar het Helmondse bedrijf Custom Powders dat GenX en PFOA verwerkte voor het in opspraak geraakte Dordtse bedrijf Chemours.