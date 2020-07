Jeu-de-boulen achter de flat en uitrusten op de mozaïekbank voor de flat in Houtsdonk

Een bank mozaïeken. Dat doen we wel even, dachten Annemie, Petri, Eugenie, Stina, Mia en Annelies. De dames hebben uiteindelijk 700 uur gewerkt aan de social sofa die nu voor de flat aan het Wethouder van Deutekomplein in de Helmondse buurt Houtsdonk staat.

Het was monnikenwerk. De 22.000 aangeleverde hele stenen moesten allemaal in kleine stukjes en in de juiste vormen geknipt worden. ,,Het is leuk geworden en we hebben veel lol gehad”, zegt initiatiefneemster Annemie. ,,We zijn voor de winter begonnen. Gelukkig mochten we hier aan de overkant bij het bedrijf Mevi komen werken. En we kregen er nog koffie ook”, zegt Eugenie.

Verwijzing naar Dahliatuin Helmond-West

De groene bank met een grote oranje dahlia verwijst naar de Dahliatuin Helmond-West die een stukje verderop te vinden is. De mozaïeksters zijn blij met het resultaat en hopen dat veel buurtbewoners plezier aan beleven aan de gift van de wijkraad Helmond-West, vertellen ze in de Buurtkamer. Daar kunnen de buurtbewoners al jaren terecht voor koffie, een praatje, om een kaartje te leggen of andere actitiviteiten te doen.

Volledig scherm Joop Simons, Willem Zerstegen en Henk Ceelen spelen met wethouder Harrie van Dijk een potje jeu-de-boules op de nieuwe baan in Houtsdonk.

De nieuwe initiatieven kunnen de saamhorigheid in Houtsdonk alleen nog maar verder vergroten meent wethouder Harrie van Dijk zondagmiddag op het drukbezochte openingsfeestje. ,,Na het bewegen kun je hier lekker even komen uitrusten”, zegt hij. Dat bewegen kan op de nieuwe jeu-de-boulesbaan die hij ook komt openen. De baan, die aangelegd is gemaakt met geld van de Rabobank, gemeente, wijkraad en woCom, is achter de flat te vinden en wordt al volop gebruikt door de leden van pas opgerichte jeu-de-boulesclub Houtsdonk.

Ook kinderen mogen komen spelen

,,Maar ook alle andere buurtbewoners en kinderen kunnen hier komen spelen”, zegt Johan Verstappen van de buurtcommissie en de wijkraad. ,,Ook ’s avonds mogen ze komen als ze dat willen. En wie zich even meldt kan hier ook materialen lenen. Zolang er maar geen overlast veroorzaakt wordt.”