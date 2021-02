Jeugdburgemeester Silalahi uit Helmond sluit zich aan bij politieke partij JONG: ‘We gaan voor een zetel’

,,We zijn niet links en we zijn niet rechts”, antwoordt Noël Silalahi, op de vraag hoe hij de politieke kleur van zijn fractie zou omschrijven. ,,Belangrijkste speerpunten in ons programma: de klimaatverandering, goed onderwijs en duurzaam wonen. We zijn er echt voor de jongeren”, zegt Silalahi. ,,Waarin wij ons onderscheiden? Veel partijen hebben een jongerentak, maar ze kunnen vaak niet meebeslissen. Bij ons wel.”

Diplomatiek

De Helmonder staat straks op plaats veertien van de kandidatenlijst van JONG. De kans is uitermate klein dat hij als volksvertegenwoordiger wordt gekozen, maar duidelijk is wel dat Silalahi politieke ambities heeft. ,,Ja, het klopt dat ik als jeugdburgemeester eigenlijk ook boven de partijen moet staan. Ik heb vooral in de opstartfase van de partij actief meegewerkt”, zegt hij diplomatiek. ,,De partij weet dat ik lokaal ook nog een rol te vervullen heb. Als straks mijn termijn als jeugdburgemeester er daadwerkelijk op zit, medio 2022, dan wil ik me meer gaan profileren.”

JONG heeft nog wel wat obstakels te nemen richting 17 maart, de dag van de verkiezingen. De Kiesraad moet de partij formeel nog toelaten. Bovendien probeert de jonge fractie geld op te halen via een crowdfundingsactie. ,,We zijn ook leden aan het werven. Hoeveel we er nu hebben, durf ik niet te zeggen, maar het gaat wel goed. Onze doelgroep bereiken we gemakkelijk via sociale media.”

Optimistisch

Silalahi vertelt dat de jongerenpartij voor één zetel gaat tijdens de Tweede Kamerverkiezingen. Naast de Helmonder staat ook Andreas Klein uit Eindhoven op de voorlopige kieslijst (3). De negentienjarige Jaron Tichelaar uit Noordscheschut staat op nummer 1. ,,We zijn optimistisch over onze kansen als we genoeg jongeren kunnen benaderen”, zegt Silalahi.