Jeugdburgemeester van Helmond alsnog geïnstalleerd

Lucas Gassel is overal in het centrum van Helmond: ‘Het wordt de zomer van Lucas Gassel’

6:57 HELMOND - Ook Helmonders die niet van kunst houden maken deze zomer bewust of onbewust kennis met Lucas Gassel. In het centrum is de landschapsschilder vanaf woensdag 1 juli overal te vinden; op het terras, in etalages, aan muren en in het museum.