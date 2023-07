Jo (90) uit Helmond zit nog steeds in misselijkmakende stank: 'Als ik wakker word, ruik ik het meteen’

Verontrus­te Helmondse ouderen kunnen opgelucht ademhalen, ze krijgen na klachten geen skaters voor hun deur

HELMOND - Bezoekers van het 25 Septemberpark in Helmond kunnen er als het klaar is in alle rust flaneren en pootjebaden in het water, de buurt hoeft zich geen zorgen te maken over vermeende overlast. De geplande skatevoorzieningen in het park zijn geschrapt.