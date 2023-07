Jo van den Broek (90) zit al dagen opgesloten door misselijkmakende stank van dode vissen

Column tHans Slachtvisi­te op de Noordkade: ook in Veghel mist Betje Big de ‘kerre­menèij’

VEGHEL - Kleine varkentjes zijn leuk, grote varkens zijn lekker. Of zielig. Dat is heel kort samengevat hoe wij carnivoren en vegetariërs over het algemeen tegen de familie krulstaart aankijken. Eerst is het een leuk dier, later wordt het een ding op je bord.