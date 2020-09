Jolijn (12) uit Helmond schrijft boek voor kinderen met taalstoornis

Ze is hardhorend. Of beter, wás hardhorend. ,,Ik heb heel veel operaties aan mijn oor gehad, een trommelvliestransplantatie en sinds dit jaar kan ik steeds beter horen”, zegt Jolijn Thijssen (12) bescheiden. ,,De oorarts is met talkpoeder in de weer gegaan, waardoor het vocht uit haar oren is verdween. Opeens had ze geen ontstekingen meer", vult haar moeder Kelly Merrington aan. Zo kwam het dat haar gehoor nu voor 80 procent terug is en ze als een ‘normaal’ kind door het leven gaat.