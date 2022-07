Jong en oud genieten samen bij Arcadehal: ‘Dit doet mij terugdenken aan mijn jeugd’

Al vroeg in de middag heeft Gerard Gommans de zweetdruppels op zijn voorhoofd staan. De vestigingsmanager van de onlangs geopende speelhal Ted’s Arcade aan de Smalle Haven in de stad heeft de zaakjes goed onder controle. ,,Dit is ons tweede weekend dat we open zijn. Vorige week was het al lekker druk, maar de verwachting is dat het dit weekend stormloopt.”