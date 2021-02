Jonge CDA’er Van de Ven kan niets met kritiek van partijcoryfeeën in Helmond: ‘We hebben een wereldprestatie geleverd’

De partij is te laat begonnen met verjongen en de raadsfractie is te weinig zichtbaar in de stad. Zo kun je de kritiek van een aantal oudgedienden binnen het CDA in Helmond het beste samenvatten. De tien leden zijn diep teleurgesteld in het huidige bestuur en willen meebeslissen over de te varen koers. Ze maken zich grote zorgen over de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. Die gevoelens van onvrede leidden vorige week tot het gooien van een bommetje in het ED.