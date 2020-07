Jonge DJ's uit Budel en Helmond maken furore: ‘Onze nieuwe track viel positief op bij Gearbox’

De samenwerking tussen de twee 21-jarige dj's kwam onverwacht tot stand, zegt Noah Vermeulen. ,,Ik leerde Lars via-via kennen op een festival. Ik wilde heel graag als soloartiest beginnen maar ik had totaal geen ervaring met het produceren van muziek. Lars wel. We zijn toen aan de praat geraakt. Uiteindelijk spraken we samen af zodat hij mij kon helpen producen. In de studio klikte het super goed. We vulden elkaar perfect aan.''