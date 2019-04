Jonge Helmondse dansers Nederlands Kampioen Streetdance

Herlings nadert rentree: ‘Verwacht over circa een maandje terug te zijn’

16:34 Het deed Jeffrey Herlings pijn in zijn hart dat hij zondagmiddag niet op de motor maar als toeschouwer aanwezig was bij de Dutch Masters of Motocross in Oss. Hij is nog altijd aan het herstellen van een complexe voetblessure. ,,Het gaat de goede kant op, maar het heeft gewoon tijd nodig. Ik verwacht over circa een maandje weer terug te zijn, vrijdag hoor ik meer van de dokter.”