Jonge man uit Asten kan het rechte pad maar moeilijk vinden: agenten bespuugd en scooters gestolen

DEN BOSCH - Er is van alles geprobeerd om hem op het rechte pad te krijgen, maar vergeefs. Daarom moet een 19-jarige Astenaar behandeld worden in een jeugdinrichting, vindt officier van justitie.

Hij heeft geen respect voor zijn slachtoffers, niet voor de politie en je wordt door hem besodemieterd waar je bij staat. Officier van justitie Christel Poelmans schetste kalm een beeld van de 19-jarige Astenaar die maandag in Den Bosch terecht stond. Hij moest zich verantwoorden voor het stelen van twee motorscooters, een aantal navigatiesystemen en het beledigen en bespugen van politiemensen.

Met de motorscooters ging het twee keer op ongeveer dezelfde manier. De Astenaar maakte zogenaamd een proefritje op een scooter die in Someren te koop stond, maar ging er met het ding vandoor. De navigatiesystemen werden samen met een andere verdachte weggehaald uit wagens van een autobedrijf in Someren. Een van de gedupeerde scooterverkopers, kreeg na de diefstal via social media bedreigingen naar zijn hoofd in de trant van: ,,Jij kent mij niet mattie, ik ga je laten verdwijnen."

Speeksel met bloed

Met de politie kreeg de Astenaar het aan de stok tijdens een stapavond in Eindhoven. Na een vechtpartij wilde de politie de jonge man meenemen, waarop hij de politie uitschold - onder meer voor kankerracisten - en een agent in het gezicht spuugde. In het speeksel zat bloed.

De Astenaar ontkende de gevallen met de scooter en de navigatiesystemen, maar officier Poelmans vond dat er voldoende bewijs voor was. Zo hadden de gedupeerde verkopers van de scooters de man van een foto herkend, en had een politieman het duo dat bij het autobedrijf toesloeg dezelfde avond op de kermis in Someren gezien. In de kleding die ook op camerabeelden van de garage zichtbaar was.