Jongeren over afgelaste evenementen: ‘Alle gemiste festivals halen we later keihard in’

,,Het is meer dan begrijpelijk dat alle festivals afgelast moeten worden. Het voelt echt alsof we in een film leven, als een soort oorlog zonder wapens. Voor mij is het schrappen van de events ook onwijs frustrerend. Ik bezoek zelf regelmatig festivals, maar op de meeste werk ik als videograaf. Ik loop een groot deel van mijn inkomsten mis.



Op werkgebied mis ik mijn collega’s; we maken samen plezier en hebben de eer om mensen te filmen die aan het genieten zijn. Ik mis het feesten met mijn groep, allemaal naar dezelfde muziek luisteren. Zonnetje op je bol en biertje in de vuist, genieten geblazen. Ik probeer nu zoveel mogelijk afstand te houden, zodat ik weer snel kan werken en genieten van festivals.”