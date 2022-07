Jongeren weten wel wat ze met het Helmondse stadshart willen: minder auto’s, meer chillen

Een meterslang doek hangt aan de hekken bij het Burgemeester Geukerspark in hartje Helmond. Het bevat de wensen van scholieren over hoe hun binnenstad moet worden. ,,Het was echt heel leuk om te doen,” vertelt Nick Collins (15) van het Knippenbergcollege, die meteen maar één zwaartepunt benoemd: ,,Wij vinden het heel belangrijk dat er minder hard gereden wordt in de binnenstad, soms is het echt levensgevaarlijk.”