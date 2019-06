Jos de Boer nieuwe directeur Food Tech Brainport in Helmond

Scheld­woord leidt tot messteek in Helmond

12:31 DEN BOSCH - Ruim twintig jaar waren ze als broers. Tot de een de ander uitschold. Dat moest, twee jaar geleden, uitgepraat worden. Veel is er echter niet gezegd door de voormalige vrienden. De beledigde Helmonder plantte een mes in de zij van een ander. Dat moet hem, ook in hoger beroep, vier jaar cel kosten, zo eiste het OM.