Jos Lenssen heeft De Bal uit de Oranje-wedstrijd van De Wissel: ‘Ik dacht: wat doet Dick Advocaat nou weer’

Helmondse gemeente­raad wil een eigen spaarvar­ken om trainingen en advies mee te kunnen betalen: ‘Je gaat in het eerste jaar op je bek’

23 juni HELMOND - Raadsleden in Helmond ‘krijgen’ vijfhonderd euro per jaar om zich te laten scholen of trainen. Maar lang niet altijd wordt dat geld ook daadwerkelijk gebruikt. Om te voorkomen dat deze bedragen terug naar de gemeentekas vloeien, wordt er nu een spaarvarken voor de gemeenteraad in het leven geroepen.