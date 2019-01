Journalist Mathijs Schiffers uit Helmond: ‘Brexit: het is net carnaval, inclusief verkleedpartijen’

Mooie verhalen, Schiffers schreef er genoeg de afgelopen jaren. In 2012 verhuisde hij naar Londen. Sinds de aankondiging van het referendum over het Britse lidmaatschap van de EU, werkt hij zich een slag in de rondte om al zijn opdrachtgevers te bedienen. Begin vorig jaar schreef hij er zelfs een boek over, Brexitland. Dinsdagavond volgde de voorlopige climax met de stemming over de deal van de Britse premier Theresa May. Dat het verlies nog vele malen groter was dan verwacht, zegt volgens Schiffers alles over de Britse politiek. ,,Het is nauwelijks te volgen, laat staan te voorspellen. Alles is doorspekt met ongeschreven regels en gebruiken. En daarvan mogen journalisten dan een helder verhaal maken.”