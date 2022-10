Joy (28) heeft eindelijk haar eerste eigen woning: in hartje Helmond staan 44 sociale huurappartementen speciaal voor jongeren

Update Fietsster (34) die vrouw aanreed en zwaarge­wond achterliet in Helmond meldt zich bij de politie

HELMOND - De 34-jarige fietsster die in april doorreed nadat ze in Helmond een voetgangster had aangereden, heeft zichzelf zondag op het politiebureau gemeld. Dat deelt het opsporingsprogramma Bureau Brabant mee. Het slachtoffer raakte bij de botsing op de Stationsstraat zwaargewond.

