Jubilarissen bij muziekvereniging: ‘Te prestatiegericht dat werkt niet op de Hei’

SOMEREN-HEIDE - Muziekvereniging Someren-Heide gaat vijf jubilarissen in het zonnetje zetten. Oud-voorzitter Jan Meeuws en de voorzitter van de Hei-Light-commissie Magda Nagel zijn 50 jaar lid. Voor Gerrit van Zoggel, Nol Hendriks en Martien Hendriks is het een uitgestelde huldiging. Ze zijn nu 67, 66 en 66 jaar lid, maar worden nog geëerd vanwege hun 65-jarig jubileum.

Nol Hendriks is onlangs met zijn bes-bas gestopt. Martien Hendriks en Gerrit van Zoggel blazen een partij lager op trombone en bugel, maar hun hart blijft nog steeds kloppen voor de vereniging uit De Hei. Voor hun werk tijdens de vlooienmarkten, kofferbakmarkten en vooral de oud-ijzeractie worden zij ‘het fundament van de vereniging’ genoemd.

De drie zeventigers waren ook vele jaren te horen bij hofkapel De Bessemblaozers. Samen luisterden ze muzikaal heilige missen op in de Heise kerk.

Quote De pastoor zei dat het nieuwe liedje eerst langzaam moest worden ingezet en daarna wat sneller. Ik deed het juist andersom Nol Hendriks, 66 jaar lid

Nol Hendriks heeft daar een leuke anekdote over: ,,Ik was de avond voor een mis te lang bij een feestje geweest en kwam iets te laat. De pastoor zei dat het nieuwe liedje eerst langzaam moest worden ingezet en daarna wat sneller. Dat had ik dus niet meegekregen. Ik deed het juist andersom. Iedereen lachte.”

Hij maakte kennis met de vereniging door de begrafenisstoet van een oud-voorzitter. ,,Die zag ik voorbijkomen. Ik kende die voorzitter niet, had nog nooit van de fanfare gehoord. Maar de muziek maakte zoveel indruk op mij, dat ik me aanmeldde. Ik kreeg het methodeboekje met daarin uitleg over de noten. En we kregen muziekles van andere leden.”

Lat lag nog niet zo hoog

,,Binnen het jaar werden we met z'n drieën al bij de grote fanfare ingedeeld. Niet slecht voor mennekes van elf jaar. De inmiddels 73-jarige muziekvereniging stond toen als fanfare nog in de kinderschoenen. Er was een tekort aan muzikanten en daarom werd de lat voor beginners zoals wij niet erg hoog gelegd.”

Als soldaat blies Van Zoggel bij de Militaire Kapel de bugel. ,,Toen ik weer terug was in De Hei dachten ze dat ik een hele meneer was. Ze vroegen of ik leerlingen op wilde leiden. Ik heb dat 27 jaar gedaan. Vaak bij mij thuis in de kamer. In een periode dat we te weinig leden hadden, werd mij gevraagd of ik tien dames muziek kon leren. Ik wilde dat wel, maar de pastoor wilde het niet hebben.”

Pastoor was al naar huis

Hij vertelt over een reisje naar het Duitse Solingen: ,,Onze voorzitter had een neef die daar pastoor was. Wij zouden hem in de heilige mis een serenade gaan brengen. We reden echter verkeerd en kwamen veel te laat bij het kerkje aan. De mis was afgelopen en de pastoor was naar huis.”

Quote Door de ontspannen manier van dirigeren van Ad Geurtjens zijn wij zelfs landskampi­oen geworden Martien Hendriks, 66 jaar lid

Martien Hendriks had vaak moeite met de notenbalk. ,,Als ik het stuk een paar keer heb gehoord, dan gaat het wel. Niet alle dirigenten waren daar tevreden over, maar ja, ik moet het nu eenmaal van mijn gehoor hebben. Dirigent Ad Geurtjens begreep dat. Hij hamerde niet zo op prestaties, stond tussen de muzikanten en niet erboven. Door zijn ontspannen manier van dirigeren zijn wij zelfs landskampioen geworden. Na Ad kwam er iemand die alleen maar punten wilde scoren en iets mindere muzikanten niet zag zitten. Hij was te prestatiegericht en dat werkt niet in De Hei.”

Derde helft

Wat was het hoogtepunt voor de drie muzikanten? Van Zoggel: ,,Elke vrijdag na de repetitie is een hoogtepunt, de derde helft is telkens een feestje.”

Het feestje vanwege de jubilea is op zaterdag 11 september.