Jubilerende Rimboband en Helmonds Muziek Corps geven kerstconcert

Raadsleden over het ED: ‘Kan het niet wat positiever?’

8:00 EINDHOVEN - Het Eindhovens Dagblad schrijft volgens veel raadsleden uit deze regio te negatief over lokale politiek. Daardoor verliezen murwgelezen kiezers hun geloof in de lokale democratie. ‘Kan het niet wat positiever?’, klinkt het in menig gemeentehuis.