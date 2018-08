Jubileumboek Helmond Sport: de club in al zijn facetten

HELMOND - De beroemde penalty van Johan Cruijff, de 3-0-overwinning op het FC Barcelona van diezelfde Cruijff, de bekerfinale tegen FC Utrecht, de jarenlange strijd om een nieuw stadion en natuurlijk het kampioenschap van 1982. Alle memorabele momenten van 50 jaar Helmond Sport komen aan bod in het jubileumboek Het gebeurde op De Braak .

Het 120 pagina’s tellende naslagwerk is er gekomen op initiatief van Jos Lenssen, William Verkoelen en Arjen Vos. Helmond Sport omarmde het idee en gaf het drietal de vrije hand. Met de hulp van (oud-)sportjournalisten van het Eindhovens Dagblad en - financieel - een flink aantal sponsors kreeg het boek in een klein jaar vorm. Dat Helmond Sport inmiddels 51 jaar oud is, och, het past wel bij deze vereniging, waar de humor en zelfspot nooit ver weg zijn.

Het gebeurde op De Braak begint met een geschiedenis in vogelvlucht. Daarna een goeddeels chronologisch overzicht, waarin alle geledingen van de club aan bod komen: de coryfeeën, de jeugdopleiding, de sponsors, de vrijwilligers en zeker ook de supporters. Want ook die moeten zich herkennen in het boek. Dat bevat interviews, statistieken, tal van anekdotes en heel veel foto’s. „We wilden een boek maken zonder al te veel pretenties”, verklaart Vos.

Platte daken

Desalniettemin geeft het werk een mooi overzicht van de geschiedenis van de club. Tonny Beekmans, Fons van Wissen, Lambert Kreekels, Gerry van Melis, Harry Lubse, Otto Versfeld, Hans ‘De Muws’ Meeuwsen, Jan Notermans, Rien van Loon en Piet van Lier, Ted van der Horst, Rein van Duijnhoven, Louis Coolen, Mario Verlijsdonk, Jurgen Streppel, Ilja van Leerdam, Maikel Verkoelen; ze komen allemaal langs. De verzorger die scoorde, de stoeltjes op de platte daken achter de zuidtribune, de busparkeerplaats op een deel van het trainingsveld, ‘Vur welleke club bende gai’; het is allemaal terug te vinden.

Het gebeurde op De Braak is verschenen in een eerste oplage van 600 exemplaren. Het wordt zondag 5 augustus om 13.30 uur officieel gepresenteerd tijdens de open dag van Helmond Sport en is vanaf dan ook te koop, voor het symbolische bedrag van 19,67 euro, een verwijzing naar het oprichtingsjaar. Latere drukken zullen wat duurder worden.

