Jubileumfeest laatste kunstje voor Helmondse werkgroep Maluku

Thea Renwarin (63) is dolblij dat ze na ruim veertig jaar in Limburg sinds anderhalf jaar weer in Helmond woont. In ’de wijk’, zoals ze het zelf noemt: de buurt in Helmond-Oost waar in 1964 36 Molukse gezinnen neerstreken. ,,Nu heb ik mijn hele familie weer om mij heen, dat heb ik al die jaren wel gemist hoor.”