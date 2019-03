Juf Daisy gehuldigd op háár school in Helmond

VIDEOHELMOND - Even is er emotie bij Daisy Mertens. Even slaat haar stem over. Het is op het moment dat ze directeur Marcel van Rijt van De Vuurvogel bedankt.

Zondag stond ze in een zaal met de emir van Dubai op de voorste rij en acteur Hugh Jackman op het podium. In een gouden jurk, bij de slotceremonie van The Global Teacher Prize. Nu - in het rood - op het plein van haar school in Helmond met alle kinderen, collega's, ouders, moeder en grootmoeder voelt zeker zo speciaal. En de zon doet zijn best om de temperaturen van daar te benaderen.

Juf Daisy werd vrijdag gehuldigd voor haar top tien plek bij de verkiezing van de beste leraar van de wereld en de manier waarop ze zich in Dubai heeft gepresenteerd als ‘ambassadeur van het onderwijs’. De titel ging naar Peter Tabichi uit Kenia. Daisy had er meer dan vrede mee. Het prijzengeld van 1 miljoen dollar is daar goed besteed, vindt ze.

Volledig scherm Een vol schoolplein voor juf Daisy. © ED

Burgemeester Elly Blanksma komt langs om Mertens te feliciteren. Zij heeft ook een leraar die belangrijk voor haar is geweest, die ze haar leven lang onthoudt, vertelt ze. ,,Iemand die ook zei, vooruit, je kan het, je bent goed, doe het maar. Dat heb jij óók laten zien”, spreekt de burgemeester de 31-jarige juf aan. ’Juf Daisy, juf Daisy, juf Daisy’, scanderen de kinderen.

.,Dubai was fantastisch, een geweldige ervaring. Uiteindelijk ga je terug de realiteit in. Dat is hier, op school”, reageert Mertens. En die emotie? ,,Ik werk hier tien jaar. En tien jaar lang is Marcel degene die mij begeleidt. Hij heeft me de ruimte gegeven om de wereld in te kunnen gaan, heeft mij dat vertrouwen gegeven. Daardoor sta ik nu waar ik sta.”