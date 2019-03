Juf Daisy Mertens van De Vuurvogel in Helmond heeft nu al zo veel gehoord in Dubai

VideoDUBAI - Als ze nu naar huis zou moeten, is het al goed. Gaat ze al terug met een rugzak aan verhalen. Dat zei Daisy Mertens vrijdag tijdens het ochtendprogramma. Maar haar verblijf in Dubai duurt nog een paar dagen. Daar komen nog heel wat ervaringen bij. Met als apotheose de bekendmaking van de beste leraar van de wereld. Dat gebeurt zondag om 19.00 uur plaatselijke tijd (in Nederland 16.00 uur). De juf (31) van basisschool De Vuurvogel in Helmond zit bij de laatste tien.

Daisy Mertens in Dubai

De verkiezing maakt deel uit van het jaarlijkse Global Education & Skills Forum. Drie dagen lang wordt gepraat over onderwijs in de hele wereld. Thema dit keer is ‘Who’s Changing The World?’ En Daisy wil met haar inzet in een multiculturele groep 7 ook de wereld een beetje veranderen.

Mertens verblijft in het imposante hotel Atlantis, dat in Nederland zou opvallen maar in Dubai één van de vele reusachtige gebouwen is. Er is nog een tent bij gezet – met airco – waar vrijdagochtend de top vijftig van dit en vorig jaar bij elkaar komt. Met workshops en korte presentaties en bovenal vooral ontmoetingen.

Hotel Atlantis in Dubai.

Het is haar tweede dag in dit emiraat. ,,We zijn donderdag in een moskee geweest. Daar hebben we zittend op de grond gegeten. Ik kan niet wachten om het de kinderen te vertellen.” Er komt zoveel op haar af, ze moet even schakelen om de dag van gisteren scherp voor de geest te halen. Maar Mertens oogt ontspannen. Ze wil er vooral van genieten, zei ze eerder.

Op de Wall of Fame hangen de portretten van de vier eerdere winnaars. Allemaal vrouwen, uit Amerika, Palestina, Canada en Groot-Brittannië. Wie weet komt daar een blonde juf uit Venray bij.