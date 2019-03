Juf Daisy van Helmondse school gaat genieten in Dubai: 'Het is al goed, het is nu al een feestje’

VIDEOHELMOND - Juf Daisy Mertens (31) van basisschool De Vuurvogel in Helmond stapt vandaag in het vliegtuig naar Dubai, waar ze met negen collega's gaat uitmaken wie de beste leraar van de wereld is.

De klas is overgedragen, het avontuur kan beginnen. Daisy Mertens weet zondag of ze zich een jaar lang de beste leraar van de wereld mag noemen. De finale van deze verkiezing vindt plaats tijdens een groot driedaags onderwijscongres in Dubai.

Collega's en de directeur van basisschool De Vuurvogel in Helmond gaan mee om dit feestje mee te maken en ook nog wat op te steken. Ook vrienden en familie van de 31-jarige Venrayse vliegen naar het emiraat.

Masterclass

,,Ik verwacht dat het gewoon heel leuk gaat worden. Heb er vooral veel zin in", blikt Mertens vooruit. Haar wachten enkele verplichtingen. ,,Ik moet een masterclass geven. Er is een soort persconferentie met de top tien. We hebben een discussiepanel. En dan de afsluitende ceremonie waar de winnaar bekend wordt gemaakt."

Daarnaast woont ze de nodige presentaties bij. ,,Ik zoek in het programma onderdelen die gaan over de ontwikkeling van kinderen én wat mij helpt als professional."

Vanuit duizenden kandidaten kwam Mertens eerst in de top honderd, toen in de top vijftig en een maand geleden werd bekend dat de juf van groep zeven bij de laatste tien zit.

Schijnwerpers

Nog meer dan twee jaar geleden, toen ze de beste juf van Nederland werd, kwam ze vol in de schijnwerpers te staan. Zo was ze met een deel van haar klas bij het tv-programma De Wereld Draait Door. ,,Ik wilde ze meenemen in dit feestje Het was wel hectisch. Maar zolang het fijn is voor de kinderen, is het goed. Je zit samen in een soort vibe. Ik heb leuke reacties gekregen van docenten uit heel Nederland. Die het fijn vinden dat ons vak wat positiever in het nieuws komt. Iemand zei 'ik heb weer zin om maandag naar school te gaan. Dan denk ik 'wow, dan heb ik mijn doel bereikt'."

Stel dat ze wint, staat ze dan straks nog hier voor de klas? ,,Daar ga ik wel van uit. Mijn kinderen gaan voor. Alles wat er bij komt, is fantastisch. Dat doe ik super graag. Het kan niet los staan van les geven. Ik heb vandaag weer duizend mooie momenten gehad."

Zaten daar ook gelukwensen bij? ,,Ja, ik kreeg knuffels, kaarten en er zijn spandoeken gemaakt. De kinderen mochten wél alvast mijn jurk zien."

Terug

Maandag komt ze terug naar Nederland. Wanneer ze haar klas weer ziet? ,,Dinsdag. Ik heb mijn les al voorbereid."

Wil ze graag winnen. ,,Nee, helemaal niet. Anders zou ik niet zo relaxed zijn. Ik gun het een ontwikkelingsland. Dat meen ik. Ben er geweest en kan het uit de grond van mijn hart zeggen. Het is al goed, het is al een feestje. Dit is een mooie ervaring en het gaat nog mooier worden. Competitief komt niet in mijn woordenboek voor. Zelfs niet bij een spelletje Halli Galli.”