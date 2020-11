Jumbo in Helmondse wijk 't Haagje weer open op 18 november

Zo zien de plannen er uit voor de nieuwe buurt op de plek van zorgcen­trum Alphonsus in Mier­lo-Hout

30 oktober HELMOND - Zo’n tweehonderd nieuwe huurwoningen, waarvan een deel in een toren aan de Hoofdstraat in Mierlo-Hout. Een autovrije kloostertuin, veel groen en een parkeergarage bij de Houtse Parallelweg. Het nieuwe plaatje voor het terrein waar nu nog woonzorgcentrum Alphonsus staat is getekend.