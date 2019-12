Justitie denkt grote drugsbaas te hebben gepakt: ‘Zonder Boub zat heel Helmond zonder coke’

HELMOND - Vanuit geheime stashes in de bossen en de achtertuin bevoorraadde een Helmondse bende cocaïnedealers in heel de stad. Leider Boub wordt beschouwd als drugskoning van de stad.

In gesprekken wordt hij de ‘king’ genoemd, of ‘meester’. Andersom noemt hij zijn dealers ‘soldaten’. Volgens justitie blijkt overal uit dat Boub L., een illegale Algerijn, als bendeleider de cocaïnehandel in Helmond domineerde. „Ze doen net of hij de Helmondse Pablo Escobar is”, wees zijn advocaat Christian van Dijk gisteren voorafgaand aan de rechtszaak al spottend naar de beruchte drugsdealer uit Colombia. “Daar klopt niks van.”

‘Dat voor de neus’

Observaties en honderden tapgesprekken schetsen volgens justitie in ieder geval het beeld van een geoliede cocaïnebende. Over de telefoon ging het om ‘stuks’, ‘grammen’, ‘dat voor de neus’ en soms zelfs letterlijk ‘cocaïne’. Na een paar maanden wisten ze bij de opsporingsdiensten genoeg en werden tien bendeleden van hun bed gelicht. Vijf van hen stonden gisteren terecht bij de rechtbank.

Volgens officier van justitie Erna Vrijhoeven was het allemaal klip en klaar. Een rijtjeshuis aan de Van Hooftstraat, Binnenstad-Oost, fungeerde als hoofdkwartier van de bende. Daar was het een komen en gaan van dealers en klanten. Drugs werd opgehaald, geld afgegeven. Voor een gram coke moest grofweg vijftig euro worden afgetikt, dealers pakte op elke transactie een tientje winst.

Begraven coke

De coke zelf lag begraven op voorraadplekken, stashes. Een ervan bevond zich in het Bakelsbos, vlakbij de fietsbrug van het Sjef de Kimpepad. Agenten zagen een van de bendeleden zoeken naar de specifieke plek terwijl ze in het afgeluisterde gesprek hoorden hoe hij aanwijzingen kreeg van bendeleider Boub.

Als de politie op 8 oktober 2018 de hele bende besluit in te rekenen, wordt dan ook het complete bos uitgekamd. Dankzij speurhonden en metaaldetectoren wordt de vermoedelijke voorraadplek ook gevonden. Maar meer dan wat lege sealzakjes – vaak gebruikt om coke in te verhandelen – ligt er niet. Op het ‘hoofdkwartier’ in de Hooftstraat is het wel raak. Daar ligt bijna een halve kilo drugs begraven bij de voet van een druivenboom.

Jaren cel