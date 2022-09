JUUDs Foederer en Gerard van Hal gaan samen in één pand: ‘We hebben veel gemeen’

Foute types komen er niet meer zomaar in: Helmond weert criminele huurders van bedrijven­ter­rein

HELMOND - Helmond zit met succes criminelen dwars. Een proef om foute types te weren van industrieterrein Hoogeind is veelbelovend en wordt nu uitgerold in de rest van de stad. Ook andere gemeenten - van Breda tot Gemert-Bakel - nemen de methode over.

7 september