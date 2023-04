JVC Cuijk boekt monsteroverwinning bij De Braak: 0-12

Onervaren maar vol geestdrift stappen boeren Jeroen en Marcel de politiek in namens BBB

MARIAHOUT/SPOORDONK - Jeroen van Nostrum is akkerbouwer in Spoordonk, Marcel Berkvens uit Mariahout had tot voor kort een varkensbedrijf. Nu zijn ze plots ook politici in Provinciale Staten van Brabant. ,,Je bereikt doelen echt niet sneller als mensen de hakken in het zand zetten.”