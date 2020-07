Kale hoek van Weverspark in Helmond opgevuld met woningen: zo gaan ze eruit zien

Helmond hangt vanwege rellen weer camera's op in de buurt van de Heistraat

10:41 HELMOND - In en rond de Heistraat komen weer camera’s te hangen om toezicht te houden op overlastgevende jongeren. Later deze week hangen die in het Weverspark en aan het Advocaat Botsplein, het plein naast supermarkt Lidl.