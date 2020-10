Kamermuziekcyclus Theo Driessen Instituut wijkt tijdelijk uit naar de Bethlehemkerk in Helmond-Noord

Afsluitba­re poorten voor Weverspark Helmond; verboden terrein tussen 23.00 en 6.00 uur

1 oktober HELMOND - Het Weverspark in de Helmondse binnenstad krijgt binnenkort afsluitbare poorten. In elk geval tot 1 oktober 2021 is het groengebied dan tussen 23.00 en 6.00 uur verboden terrein. Omwonenden zijn blij.