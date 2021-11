Kan er straks worden geschaatst op de Markt in Helmond? De organisatie hoopt van wel

Moeder verongeluk­te Levi vraagt om kaartjes naar gewonde Kane te sturen: 'Het is hartver­scheu­rend'

EINDHOVEN - De moeder van Levi, een van de jongens die afgelopen weekend bij een ernstig verkeersongeluk in Helmond om het leven kwam, roept iedereen op om Kane te steunen en hem een kaartje te sturen. Kane raakte zwaargewond bij het ongeval. De tiener ligt in het Radboud umc in Nijmegen.

16 november