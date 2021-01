Kan kinderdagverblijf de druk op de noodopvang in het basisonderwijs verlichten?

Directeur Hannie Sonneveld van basisschool Immanuël in Best heeft de noodopvang nog altijd zelf kunnen regelen. Nu het basisonderwijs langer gesloten blijft, ziet ze het er echter van komen dat het op een dag spaak loopt. ,,De verwachting is dat meer ouders het thuis niet kunnen bolwerken en vaker een beroep op ons doen. Maar we weten niet wat de effecten zijn wanneer de Britse variant van het coronavirus hier de overhand krijgt. Wat als onze leerkrachten uitvallen omdat ze ziek worden of in thuisquarantaine moeten blijven?”, zegt ze. ,,Het is nu al druk. Op topdagen zitten we op bijna 25 procent van het aantal leerlingen.”