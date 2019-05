Kandidaat-maestro Helmond: ‘Universiteit besturen makkelijker dan dirigeren’

Een aantal dagen voor de ludieke wedstrijd is het hoog tijd om te repeteren. Even voor half negen meldt burgemeester Blanksma zich stipt op tijd in het repetitielokaal van het HMC in het TOV-gebouw, waar de harmonie al in stelling is gebracht. Maar heeft de politica ook de broodnodige ontspanning en souplesse in de armspieren? ,,Nou, ik kom net bij een coffeeshopdebat vandaan. Daar ging het nogal heftig aan toe. Nogal een omschakeling dus.’’ Grappend: ,,Van onderwereld naar ondertoon.’’ Gevoel voor ritme heeft Blanksma volgens eigen zeggen niet, tóch krijgt ze de cadans er al vlot in wanneer ze de harmoniemuzikanten dirigeert tot het spelen van de ouverture van Orpheus in de onderwereld. ,,Gewoon een goede performance’’, maakt HMC-preses Peter de Witte al vlot de balans op.