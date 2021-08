Kans groot op tweede McDonald's in Helmond; ook keten burgerme stap dichterbij opening

Groot feest in Asten voor bronzen Van der Vleuten

23 augustus Verwacht had hij het eigenlijk niet, gehoopt natuurlijk wel. Des te bijzonder was het dat Maikel van der Vleuten met de nog jonge ruin Beauville Z Olympisch brons mee nam naar Someren. Gisteravond werd de topruiter te midden van familie en vrienden in manege Heijligers in Asten geëerd voor z’n derde plek tijdens de Olympische Spelen in Tokio.