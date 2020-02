Kansrijk Mierlo-Hout pakt problemen van de wijk in de wijk aan

HELMOND - Kansrijk Mierlo-Hout is een jaar geleden gestart om eenzaamheid te bestrijden en wijkbewoners samen te brengen. In een mum van tijd zijn tal van activiteiten opgezet. Die zijn niet alleen gezellig, maar dragen ook bij aan bijvoorbeeld de gezondheid.

Op maandagochtend loopt de zaal van De Geseldonk langzaam vol. Een dertigtal ouderen begint de nieuwe week met een gezamenlijk ontbijt. De ontvangst is hartelijk, de broodjes laten zich goed smaken en er wordt lekker gebuurt. Eens in de maand op woensdag schuift een nog grotere groep Mierlo-Houtenaren in het wijkhuis aan voor een warme maaltijd. En sinds kort is er ook een high tea.

De maaltijden zijn een voorbeeld van een succesvolle activiteit van Kansrijk Mierlo-Hout. Sommige mensen slaan maaltijden over als ze alleen moeten eten. ,,Nu hebben ze kennissen en genieten ze weer van het eten”, aldus Jan Drouen, kartrekker van de beweging. Samen met een grote groep vrijwilligers, zo’n 35 organisaties en professionals heeft Kansrijk het afgelopen jaar activiteiten opgezet die de samenhang in de Helmondse wijk bevorderen en helpen problemen te bestrijden.

Idee ontstaat vanuit frustratie

Het idee voor Kansrijk ontstond uit frustratie na een conferentie over armoede. Te veel wordt van bovenaf door mensen op kantoren bedacht en geregeld merkte Drouen. ,,De basis moet de wijk zijn; wat is daar nodig. Onze aanpak gaat uit van vertrouwen opbouwen, drempels wegnemen en ontmoeten.” Uit cijfers van de GGD was gebleken dat er in Mierlo-Hout best wat punten waren die aandacht verdienden; eenzaamheid, veel oudere mantelzorgers, (geestelijke) gezondheid, gebrek aan zelfredzaamheid onder ouderen en mensen die sociaal buitenspel staan omdat ze weinig geld hebben.

De beweging voor en door Mierlo-Houtenaren biedt naast de eetbijeenkomsten onder meer ook welkomstpakketten voor nieuwe wijkbewoners, maatjes die een praatje komen maken of mee gaan winkelen, helpende handen bij werk in de tuin en werkt via het wijkpreventieteam aan de (geestelijke) gezondheid.

Steeds meer mensen weten de weg naar ‘Kansrijk’ te vinden. Precies zoals de bedoeling is. Het aantal activiteiten zal de komende tijd blijven groeien. Zo zijn er plannen voor beweegapparaten bij het wijkhuis, een cursus voor mensen die vastlopen bij het invullen van papieren, een moestuin bij de kerk en een leskeuken en nieuwe eetruimte in De Geseldonk.

