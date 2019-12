Activitei­ten moeten bezoekers naar winkelcen­trum Brande­voort lokken

12:52 HELMOND - Met thema-avonden en optredens hopen de winkeliers in Brandevoort meer bezoekers te trekken. De bedoeling is dat er volgend jaar in ieder geval eens per seizoen iets te doen is in het wijkwinkelcentrum.