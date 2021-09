Kasteel Croy vormt het decor voor koningsdrama van Shakespeare: ‘Hamlet is actueler dan ooit’

,,Hamlet is tijdloos en tegelijkertijd actueler dan ooit”, zegt Alistair Hoyle, ‘Hamlet’ in de gelijknamige productie van The American Drama Group Europe. ,,Het laatste anderhalve jaar hebben we met z’n allen noodgedwongen binnengezeten, verstoken van contacten en cultuur. En het stuk draait juist om je ontwikkeling als mens. Is Hamlet een waanzinnige? Of kloppen zijn angsten en gedachtes? In die zin houdt hij iedereen een spiegel voor.”