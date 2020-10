Kasteel van Sinterklaas in Helmond blijft dit jaar gesloten

Hefbruggen, auto's en 20.000 euro contant van mensensmok­ke­laar in Helmond in beslag genomen

16 oktober HELMOND - De Koninklijke Marechaussee en het Openbaar Ministerie hebben donderdag beslag gelegd op het vermogen van een veroordeelde mensensmokkelaar. In zijn garagebedrijf in Helmond is donderdag bijna 20.000 euro contant geld en de gehele inventaris in beslag genomen, waaronder vier hefbruggen, 10 auto’s en een scooter.