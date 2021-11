Kasteel van Sinterklaas sluit voortijdig de poorten, op de laatste dag wordt met dubbel gevoel gefeest

Kasteel van Sinter­klaas in Helmond zoekt nog mensen

HELMOND - Het Kasteel van Sinterklaas in Helmond is met spoed op zoek naar meer vrijwilligers. De organisatie kan voor verschillende taken nog mensen gebruiken. De inschrijvingstermijn is daarom verlengd tot vrijdagavond 24 september 24.00 uur.

23 september