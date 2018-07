Kasteeltuinconcert in Helmond: 'Ik hoop dat ze echt luisteren'

HELMOND - Bij het Kasteeltuinconcert in Helmond van vrijdagavond was er ook aandacht voor lokaal talent.

Een groepje jonge mensen heeft zich genesteld op zitzakken die op het gazon van de kasteeltuin liggen. Gezellig keuvelend luisteren zij naar rustige popsongs die uit de gitaar van een ambitieuze, jonge singer-songwriter van eigen bodem komen.

Lokaal

Dat is het beeld dat Kasteeltuinconcerten-organisator Geert Blenckers zo ongeveer in zijn hoofd had toen hij besloot om het 'lokaaltalentpodium' te introduceren. Een kiosk aan de westflank van het Helmondse kasteel, waarop beginnende bands en muzikanten uit eigen stad hun kunsten kunnen vertonen. Tijdens de kasteeltuinconcerten nota bene, die normaal alleen weggelegd zijn voor gevestigde acts. ,,Je loopt er toevallig tegenaan en je blijft even luisteren. Dat is het idee", aldus Blenckers. ,,Maar er is wel een kritieke massa. Staan er meer dan 150 man voor het podium, dan is het ontspannen karakter weg."

Deze vrijdagavond is het de beurt aan Humans Screaming Like Goats (HSLG), een driekoppige pop/rock-groep die sterke banden heeft met Helmond. Zo speelt Ad Foolen in het in Helmond en omstreken bekende Funtain en wonen gitarist Sander Herwijnen en zanger Robert Verwaijen sinds hun kindertijd in de stad. Vier jaar bestaat HSLG nu, waarin het een paar dozijn optredens deed. Verwaijen: ,,De behoefte aan plekken om op te treden voor lokaal talent is er zeker, kan ik zeggen."

Menigte

Waar de band op hoopt? ,,Veel volk. Hopelijk luisteren ze écht", zegt Verwaijen. Eenmaal begonnen, zwelt de menigte aan tot een mannetje of honderd. Op het hoofdpodium aan de overkant van het kasteel is het pauze, dus komen groepjes concertgangers een kijkje nemen. Ad Brouwers luistert aandachtig. Hij speelt met Foolen in Band for you, dat popkoren muzikaal ondersteunt. ,,Maar HSLG zie ik pas voor het eerst."