Kasteeltuinconcerten gaan na twee jaar van corona-ellende weer van start: van Bob Marley tot Hazes

Muziek luisteren, bekenden tegenkomen, lekker struinen door het gras. Vanaf volgende vrijdag is het weer vanouds bal in de Kasteeltuin van Helmond. Het is bovendien de twintigste editie van de reeks concerten, die ook dit jaar weer ‘gewoon’ gratis toegankelijk zijn. ,,En dat zal in de toekomst ook zo blijven, maar het is ook goed dat bezoekers zich beseffen dat dat geen vanzelfsprekendheid is”, zegt Geert Blenckers, organisator van het evenement. ,,We moeten er de komende weken alles aan doen om niet in de min te eindigen.”